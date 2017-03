Inter x Cruzeiro: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

Inter x Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira pela 11ª rodada do Gauchão. Confira detalhes da partida:

29/3, às 21h45min – estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 20h30min.



– RBS TV anuncia transmissão ao vivo.

O jogo foi confirmado para o estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O Inter ainda não divulgou informações sobre os ingressos.

INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, D'Alessandro (Andrigo) e Valdívia (Gustavo Ferrareis); Roberson e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago

CRUZEIRO

Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Tawan, Lucas, Ronaldo Três e William Kozlowski; Lucão e Thiago Alagoano

Técnico: Ben-Hur Pereira

Leandro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Moreira

– O Inter entra em campo embalado pela vitória por 2 a 1 que, apesar da atuação nada inspirada, garantiu a classificação à próxima fase da competição. É possível que Zago aposte no descanso de D'Alessandro nesta rodada.



– Também classificado com 17 pontos, o Cruzeiro define sua posição na tabela após a partida do Inter. Também chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga na rodada anterior.

209 jogos

128 vitórias do Inter (523 gols)

46 vitórias do Cruzeiro (278 gols)

35 empates

* ZHESPORTES