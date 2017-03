Inter x Sampaio Corrêa: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Inter recebe o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 4 a 1 no jogo de ida, no Maranhão, o time de Zago chega em situação confortável para o duelo. Confira os detalhes:

Quarta-feira, 15/3, 21h45min, no Beira-Rio

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 21h.



– RBS TV e Fox Sports 2 anunciam transmissão ao vivo.

Inferior/Superior Central R$ 40; Inferior/Superior Livre R$ 20 (sócios têm 50% de desconto)

INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz (Ernando), Paulão e Iago; Charles, Anselmo, Seijas e Valdívia; Nico López (Diego) e Roberson

Técnico: Antônio Carlos Zago



SAMPAIO CORRÊA

Jean; Roniery, Renan Dutra, Breno e Esquerdinha; Diego Silva, Valderrama, Daniel Barros e Hiltinho; Henrique (Artur Sanches) e Giovane

Técnico: Francisco Diá



Rodrigo Ferreira, auxiliado por Neusa Back (Fifa) e Carlos Schmit (trio catarinense)

— Depois de vencer por 4 a 1 na partida de ida, no Maranhão, o Inter chega em condição muito confortável para a partida. Até uma derrota por 3 a 0 classificaria o time de Zago.



— No fim de semana, o time foi eliminado da Copa do Nordeste, ao perder para o River-PI por 1 a 0. No Estadual, é o terceiro colocado em um grupo de quatro times.

- Sampaio Corrêa 1 x 1 Inter (Dionínio / Pedrinho Gaúcho) - Brasileirão de 1974

- Sampaio Corrêa 0 x 2 Inter (Carlinhos e Luis Fernando) - Brasileirão de 1986

- Sampaio Corrêa 1 x 4 Inter (Daniel Barros / Brenner, duas vezes, Paulão e Nico López) - Copa do Brasil de 2017



Inter na história da Copa do Brasil



126 jogos

62 vitórias

34 empates

30 derrotas

221 gols marcados

116 gols sofridos



Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES