Inter x São Paulo-RG: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida 

O Inter recebe o São Paulo-RG neste sábado, no Beira-Rio, pela oitava rodada do Gauchão. Confira os detalhes:





Sábado, 18/3, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.







– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 18h15min.



– Premiere anuncia transmissão ao vivo.



Mulheres terão acesso livre ao estádio, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para acessar ao Beira-Rio é preciso apenas retirar a pulseira que estará disponível em postos montados na bandeira do clube (ao lado do Gigantinho) e na estátua do Fernandão.



Inferior/Superior Livre R$ 20. Inferior/Superior Central R$ 40 (sócios têm 50% de desconto). Visitante R$ 20.





INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo e D'Alessandro; Nico López, Carlos e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago



SÃO PAULO

Roballo; Adriano Lara, Lacerda, Diego Rocha e Henrique; Dema, Fidélis, Cleiton e Leomir; Chico e Neilson

Técnico: Gilson Maciel





— O Inter é nono colocado do Gauchão. Para ingressar na zona de classificação, basta vencer o adversário, que é oitavo colocado. O time de Zago ainda não terá Victor Cuesta entre os titulares.



— O São Paulo-RG vem de vitória sobre o Ypiranga por 2 a 1. Com oito pontos, é oitavo colocado.







Jean Pierre Lima, auxiliado por Elio Nepumoceno Júnior e Gustavo Schier.







60 jogos

38 vitórias do Inter (115 gols)

8 vitórias do São Paulo (39 gols)

14 empates



