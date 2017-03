Jô diz que passagem pelo Inter foi "pior momento" da sua vida

Confissão

Um dos participantes do programa Bem, Amigos, do SporTV, nesta segunda-feira, o atacante Jô admitiu que sua passagem pelo Inter foi marcada por momentos complicados. Atualmente no Corinthians, clube em que foi revelado, o jogador de 29 anos disse que viveu no Beira-Rio, entre 2011 e 2012, o "pior momento" da sua vida.

– Realmente me perdi quando voltei ao Brasil, na passagem pelo Inter. As coisas não andavam bem fora de campo, eu brigava muito com minha esposa. Foi o pior momento, tanto da minha vida pessoal quanto da minha carreira profissional – explicou o jogador.

Jô chegou no Beira-Rio em 2011, após passar por CSKA Moscou, Manchester City, Everton e Galatasaray. No Inter, fez poucos gols e ficou marcado pelas festas e problemas extra-campo. Ele foi dispensado em maio, após faltar a viagens pela Libertadores. O atacante se recuperou no Atlético-MG, onde foi campeão e artilheiro da Libertadores e chegou a ser convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo de 2014.

