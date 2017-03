Jogadores do Inter celebram vitória, mas ressaltam: "Temos coisas a melhorar" 

Vitória no Vale

O Inter venceu o São José por 2 a 1 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Na saída do gramado, os jogadores aprovaram a exibição, mas lamentaram a queda de rendimento na segunda etapa do jogo.

O capitão D'Alessandro falou sobre o bom começo da equipe:

- Foi importante, primeira vitória (fora de casa). Depois do desempenho do primeiro tempo bom, começamos bem o segundo, depois baixamos. Tivemos um desgaste grande. O São José tinha que procurar resultado, jogou com quatro atacantes o segundo tempo e conseguimos segurar. Tem coisas a melhorar, mas ganhando, neste momento, a gente trabalha mais tranquilo.

O camisa 10 ainda exaltou a formação do grupo para a temporada:

- Está se formando um elenco forte. A gente tem que destacar nosso trabalho, nossos primeiros meses. Gostaríamos que fosse melhor a campanha, hoje praticamente classificamos dependendo dos resultados. Temos coisas a melhorar.

O atacante Roberson, autor de um dos gols, exaltou a boa partida do São José:

- O grupo deles vem jogando a um tempo, se não me engano são oito da temporada passada, tem qualidade. É um jogo difícil, mas nosso time hoje mostrou um desempenho, quando não dá na qualidade, dá na vontade.

O volante Charles, que deixou o gramado com dores no tornozelo, explicou o lance:

- Está inchado, pela torção mas vamos fazer os exames. (...) Acabei torcendo sozinho, pisei em um buraco.

O Inter volta a campo na quarta-feira, 21h45, contra o Cruzeiro.

*RÁDIO GAÚCHA