Jogadores valorizam entrosamento colorado após vitória na Copa do Brasil 

O Internacional goleou o Sampaio Corrêa pelo placar de 4 a 1 fora de casa. A boa atuação foi citada na saída de campo como um dos fatores do entrosamento colorado. O time gaúcho tem grande vantagem para o jogo da volta, dia 15 de março, no Beira-Rio.

D'Alessandro destacou que o time fez por merecer o resultado elástico e brincou com as câimbras que sentiu no fim da partida:

- Grande primeiro tempo e muito bom no segundo. Fizemos por merecer, aproveitamos o tamanho do campo. Senti câimbras no fim, estou velhinho, né? (risos)

O zagueiro Paulão também ressaltou o bom entrosamento dos atletas:

- Vamos continuar trabalhando com muita humildade e aproveitar a vantagem em casa. É um momento que a equipe vem crescendo e cada um ajudando.

Seijas também classificou o desempenho do time como positivo e valorizou o saldo aplicado fora de casa:

- O time tem vários jogos, tem uma ideia se sai um e entra outro, é a mecânica do trabalho. É um resultado muito bom com saldo de gols fora de casa. Não tranquilo, mas com saldo importante.