Jogo do Inter contra o Cruzeiro-RS, no Beira-Rio, muda de horário

O jogo do Inter, que seria realizado às 20h30min de quinta-feira, no dia 6 de abril, passou para as 21h30min. O confronto segue marcado para o Beira-Rio. A decisão da vaga à semifinal, contra o Cruzeiro-RS, será disputada no Vieirão.

A mudança no horário se dá por solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão.



O segundo confronto entre Inter e Cruzeiro será no dia 9 de abril, no Vieirão, às 16h.



*ZHESPORTES