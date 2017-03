Juventude x Inter : tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Inter enfrenta o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Gauchão. Confira os detalhes:

Domingo, 12/3, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.



– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 15h.



– A RBS TV e o Premiere transmitem ao vivo.

JUVENTUDE

Douglas; Vidal, Rafael, Vinicius e Pará; Wanderson, Sananduva, Bruno Ribeiro, Taiberson e Caprini; Caion.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Iago; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e Roberson; Nico López e Brenner.

Técnico: Antônio Carlos Zago

Diego Real, auxiliado por Rafael Alves e Leirson Martins

– No clássico JuveNal, o Juventude terá a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo neste domingo. Uma das esperanças da equipe é o meia-atacante Taiberson, ex-Inter.

– Sem perder nos últimos nove jogos, o Inter tenta subir na tabela do Gauchão. Em sétimo, com sete pontos, a equipe de Antônio Carlos Zago terá o desfalque de D'Alessandro em Caxias do Sul. A tendência é de que Roberson ganhe oportunidade entre os titulares.

191 jogos

113 vitórias do Inter (379 gols)

36 vitória do Juventude (171 gols)

42 empates

