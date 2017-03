Leandro Behs: e se o "engana-bobo" estiver apontando a realidade do Inter?

Opinião

Não sei ao certo quem é o pai do Engana-Bobo. João Wianey Carlet o consagrou, dando ao Gauchão tal apelido. Wianey trata assim o Estadual por ele muitas vezes mascarar as possibilidades da dupla Gre-Nal em âmbito nacional. Ganha o regional, naufraga no nacional. Mas e se dessa vez o Campeonato Gaúcho estiver mostrando a realidade?

O Inter, por exemplo, faz uma campanha sofrível no Campeonato Gaúcho. Fora de casa, não consegue ganhar de ninguém. E, apesar de parecer improvável que o time de Antônio Carlos Zago não se classifique entre os oito, é uma possibilidade a ser considerada. É inacreditável, mas, hoje, o Inter é o oitavo colocado. A cada entrevista Zago parece pedir socorro. Precisa de reforços. Sobretudo para o meio-campo.

O Inter busca desesperadamente um novo volante, que pode ser o chileno Felipe Gutiérrez, do espanhol Betis. E a conquista do Gauchão parece algo distante até o momento.

O Inter apresenta fragilidades preocupantes para quem é obrigado a voltar à Série A ao final do ano. Será que, dessa vez, o Engana-Bobo não engana tanto assim?

* ZHESPORTES