Leandro Behs: Inter e a ode ao Juventude nesse domingo

Depois do Grêmio, o Juventude é o maior adversário regional do Inter. Nesse domingo, Inter e Juventude se encontrarão no Alfredo Jaconi. E o Inter prestará uma homenagem ao clube caxiense.



A reconstrução colorada pós-rebaixamento é alicerçada por seis ex-Juventude: Antônio Carlos Zago, Galeano (auxiliar), Carlos Pacheco (preparador físico), Klaus, Roberson e Brenner (o principal jogador do do Inter na temporada e contratado ainda no ano passado, em um dos raros acertos da gestão Piffero). Já o Juventude conta com o ex-colorado Taiberson e deverá receber, ao final do Gauchão, Andrigo e Eduardo, ambos por empréstimo.

O clássico desse domingo no Jaconi marcará esta homenagem do Inter ao Ju. A reconstrução colorada começa com muitos dos ideais de futebol de Caxias do Sul. E esse novo Juventude, que demitiu o sucessor de Zago (Paulo César Parente) e que contratou um treinador que já foi lembrado para a dupla Gre-Nal: Gilmar Dal Pozzo. O domingo será de homenagem no Jaconi.

