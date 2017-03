Leonardo Oliveira: a indefinição antes de Inter x Cruzeiro mostra como os clubes pensam o futebol

Opínião

O conflito estabelecido pelo Inter com a FGF mostra o quanto os clubes ainda estão longe de amadurecer e pensar de forma coletiva. Ao recorrer ao STJD para reverter a primeira decisão do tribunal e criar a indefinição do local do jogo contra o Cruzeiro a menos de 30 horas de seu início, o clube embarra a competição da qual busca o hepta e diminui seu valor. Também ignorou o Estatuto do Torcedor – a lei, portanto – e demandou contra o espetáculo em que ele é o protagonista.

Só no fim da tarde desta terça-feira ficou definido que a partida seria em Bento. Azar do torcedor, que queria se programar para assistir à partida e deixar seu dinheiro no caixa do clube. Azar do Cruzeiro, que não sabia se subia a Serra ou ficava em Gravataí. Ficou no meio do caminho, em Salvador do Sul, à espera de uma decisão sobre onde jogaria.

Nem se pode chamar de varzeana essa situação. Porque seria uma ofensa à várzea, onde os jogos são marcados com antecedência, obedecendo à hora e ao local. Ao contrário do que faz o Inter nesta partida contra o Cruzeiro. Nem vou entrar no mérito da punição. Em um mundo ideal, por vergonha das cenas primitivas protagonizadas pela sua torcida em Veranópolis, o clube deveria cumprir a pena e se recolher, em busca de solucionar os problemas causados por suas organizadas. Mas isso seria em um mundo ideal, do qual o Brasil está longe, e o futebol, mais ainda. No futebol, sob a alegação da paixão, dirigentes cometem deslizes éticos a toda hora sem o mínimo rubor.



O Inter, no fim, conseguiu seu objetivo no STJD. Que era garantir os jogos dos mata-matas no Beira-Rio. Teve deferido seu pedido de efeito suspensivo para a próxima partida depois do confronto com o Cruzeiro. Motivo para festejar em seus gabinetes. Pena que o futebol não pode fazer o mesmo.