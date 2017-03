Leonardo Oliveira: Piffero diz que a maior parte do déficit do Inter veio da gestão em que Medeiros era vice

Opinão

No início da noite, meu celular tocou aqui na redação. Era Vitorio Piffero, em tom cordato e disposto a explicar alguns dos números apresentados pela manhã, em entrevista coletiva, pelo seu sucessor, Marcelo Medeiros. O maior desconforto do ex-presidente estava relacionado ao déficit de R$ 58 milhões, imputado no noticiário como uma herança de sua gestão. Alertou que isso é uma previsão e que Medeiros foge da normalidade ao apresentar um orçamento em que projeta números negativos. O usual, segundo ele, é apontar futuras vendas de jogadores para empatar as contas. "Não pode passar um orçamento pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo prevendo que dará déficit. Tem de sugerir", disse.

Piffero diz que o déficit de sua gestão é de R$ 11 milhões, já incluídos nesses números os R$ 15 milhões de depreciação do Beira-Rio. O ex-presidente alega que assumiu o clube com R$ 40 milhões de receitas adiantadas e com déficit de R$ 50 milhões em cada ano da gestão de Giovanni Luigi. O déficit de R$ 58 milhões, diz Piffero, será construído com dívidas contraídas na gestão anterior à sua, da qual Medeiros era vice-presidente. "Os R$ 58 milhões não são da minha gestão, são da dele (Medeiros). A minha deu R$ 11 milhões".

Questionei Piffero sobre a dívida de R$ 25 milhões, referentes direitos de imagem, férias e pagamentos de fornecedores. Ele não negou a dívida. Também não confirmou ser esse o valor. Mas se defendeu dizendo que também herdou e pagou dívidas do antecessor. Citou como exemplo os débitos das compras de Luque, Paulão e atrasados de D'Alessandro. "Paguei algumas, outras contas não deu para pagar".

Para ilustrar, Piffero citou o exemplo do empresário André Cury. Identificou-o na foto em que Medeiros e Roberto Melo celebravam a renovação de Alan Ruschel. Salientou que ambos nem haviam assumido e já tinham a publicação feita no site oficial do clube. Segundo o ex-presidente, "há uma dívida entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões de comissões originadas em 2013 e 2014". Outro exemplo citado foi o de Forlán. "Eles dizem que negociaram para pagar R$ 8 milhões, mas esse jogador veio na gestão deles (Medeiros), foi uma dívida feita por eles."

Antes de desligar, Piffero salientou mais uma vez que é normal nos clubes uma dívida passar de uma gestão para outra. E defendeu-se, dizendo que "recebeu o clube com uma barbaridade de dívidas" e teve um ebitda de R% 35 milhões. Ebitda representa a geração operacional do caixa, sem levar em conta efeitos financeiros e impostos.