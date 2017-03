Montagem do palco de Elton John deve retirar Inter e Cruzeiro do Estádio Beira-Rio 

De novo?

Depois de lutar nos tribunais pelo direito ao mando de campo, o Inter poderá ser obrigado a alterar o local do jogo de ida do mata-mata contra o Cruzeiro, pelas quartas de final do Gauchão, agendado para este sábado, às 16h.

A Federação Gaúcha de Futebol já teria recebido um primeiro contato da direção colorada com o pedido de mudança de data da partida — para a quinta-feira, possivelmente, dia do aniversário de 48 anos do Beira-Rio — ou mesmo a troca de estádio. Com o jogo remarcado para Novo Hamburgo, por exemplo, uma vez que o dono da casa atuará fora, ou para a Montanha dos Vinhedos, novamente.

Tudo porque a BRio havia negociado ainda no ano passado a contratação do show dos ingleses Elton John e James Taylor, que ocorrerá em 4 de abril, no Anfiteatro ampliado do Beira-Rio. Ainda que o show aconteça somente na terça-feira, o palco já começará a ser montado e ficará dentro do gramado – com os vestiários ocupados pela produção do evento. O show tem previsão de 20 mil espectadores. E, por contrato, o espetáculo não pode ser adiado, sob o risco de pagamento de milionárias multas contratuais.

