Na lista de dispensas do Corinthians, Giovanni Augusto pode ser trocado com o Inter por Seijas ou Ernando

A rivalidade entre Inter e Corinthians parece se resumir ao gramado e às arquibancadas. Nos gabinetes, todos se entendem. Depois de contratar Uendel ao clube paulista, os colorados agora miram o meia-atacante Giovanni Augusto. Segundo a imprensa paulista, Nico López, Valdívia e Seijas estariam no radar corintiano. O Beira-Rio, porém, teria interesse em conversar com o Corinthians por Seijas e Ernando – esse último, quer perdeu ainda mais espaço com a chegada do argentino Cuesta.

Talentoso jogador da base atleticana, Giovanni atuou com Carlos em Belo Horizonte. Ganhou cartaz nas temporadas 2014 e 2015 e foi comprado pelo Corinthians por R$ 13 milhões. Em São Paulo, porém, não vingou. Após um bom início no clube, perdeu espaço e, após duas lesões musculares seguidas na coxa direito, na temporada passada, perdeu espaço de vez no clube.

Inter e Corinthians se enfrentarão na quarta fase da Copa do Brasil, a partir de 5 de abril.

