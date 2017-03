Na mira do Inter: confira os números de Giovanni Augusto no Corinthians

Estatísticas

Giovanni Augusto se destacou em passagem pelo Figueirense, mas não repetiu sucesso no Corinthians Foto: André Podiacki / Agência RBS

O Inter negocia com o Corinthians para contratar Giovanni Augusto, de 27 anos. O meia começou a carreira no Atlético-MG, depois de trocar o Paysandu pelo clube mineiro nas categorias de base. Ao longo da carreira, ele foi emprestado diversas vezes pelo Atlético — para Náutico, Grêmio Barueri, Goiás, Criciúma, Náutico, ABC e Figueirense.



O bom rendimento na passagem pelo clube catarinense, entre 2014 e 2015, rendeu uma chance no Corinthians, que comprou os seus direitos econômicos em janeiro do ano passado. Em São Paulo, sofreu com uma sequência de lesões musculares na coxa e perdeu espaço. Foram 58 jogos e seis gols pelo clube paulista.

