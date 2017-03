"O time da Série B jogou melhor", diz D'Ale sobre atuação do Inter no Gre-Nal

Capitão aprovou

D'Alessandro está de volta. Com ele, as frases impactantes na saída do clássico Gre-Nal. Foi assim na saída de campo, no clássico deste sábado que terminou em 2 a 2 na Arena.



– Primeiro tempo jogamos bem também. Alguns errinhos que a gente não conseguiu acertar. Claro, eles (Grêmio) têm qualidade, estão há um ano e meio jogando juntos. Mas o time da Série B jogou muito melhor aqui dentro. Jogamos muito melhor – rebateu o camisa 10 sobre a atuação colorada.

Incomodado com possíveis críticas, emendou dizendo que teve quem garantisse que teria festa no estádio gremista:



– O segundo tempo houve mudança, jogamos melhor. Jogamos com um a menos, Carlinhos abriu a coxa. Teve gente que achou que teria festa aqui. Mostramos que o Inter é muito grande, jogou com muita grandeza – finalizou capitão colorado, a caminho do vestiário.

