Pela primeira vez na temporada, ataque do Inter termina um jogo sem marcar gols

Jogo foi realizado em Caxias do Sul pela 7ª rodada do Gauchão

Sim, o Internacional perdeu para o Juventude por 1 a 0 por conta de um pênalti mal marcado pelo árbitro Diego Real. Mas isto não impediu que o time de Antônio Carlos Zago passasse uma partida sem marcar um gol sequer pela primeira vez na temporada.

Já são 13 jogos oficiais na temporada colorada, contando Gauchão, Copa do Brasil e Primeira Liga. São 24 gols marcados: uma boa média de quase um gol por jogo. No entanto, o ataque do Inter passou em branco neste domingo diante do Juventude no Alfredo Jaconi.

O artilheiro do Internacional no ano é Brenner com nove gols. Aliás foi a primeira vez também que o centroavante não marca gols em uma partida em 2017. O vice-artilheiro é o uruguaio Nico López, que soma três gols.

Jogos do Inter em 2017:

- Veranópolis 1x1 Inter

- Inter 2x1 Brasil-PEL

- Inter 1x2 Novo Hamburgo

- Inter 1x0 Fluminense

- Inter1x1 Caxias

- Princesa do Solimões 0x2 Inter

- Passo Fundo 2x2 Inter

- Inter 4x1 Oeste

- Criciúma 1x3 Inter

- Inter 1x0 Brasil-PEL

- Grêmio 2x2 Inter

- Sampaio Corrêa 1x4 Inter

- Juventude 1x0 Inter



