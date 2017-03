Peneira para o futebol feminino do Inter leva 700 gurias ao CT de Alvorada 

Seletiva

Candidatas a novas Martas, Cristianes e Formigas, cerca de 700 meninas participaram ontem de uma das maiores peneiras da história do futebol brasileiro no CT Morada dos Quero Queros, QG das categorias de base do Inter, em Alvorada.

Desde as primeiras horas da manhã chuvosa de domingo, as meninas formaram filas para a seletiva das categorias sub-13, sub-15, sub-17 e adulto no gramado sintético do CT Morada dos Quero-Queros.

A equipe feminina colorada disputará os Estaduais Sub-15 e Sub-17 no primeiro semestre. Depois, na segunda metade de 2017, será a vez do time adulto entrar em campo no Gauchão. O objetivo é conquistar as vagas para o Brasileiro na categoria principal e a Copa do Brasil no sub-15 e no sub-17.

A lista das jogadoras selecionadas será divulgada amanhã pelo site e pelas redes sociais do clube. Na quarta-feira, no Dia Internacional na Mulher, a equipe adulta do Inter será apresentada oficialmente em evento no museu do clube. No dia seguinte, está previsto o início dos treinos no campo da Esef/UFRGS.

— Foi um dia para observarmos a técnica, os fundamentos e o talento que todas essas meninas têm para nos mostrar. Há muito tempo todas nós esperávamos por uma oportunidade como essa para o futebol feminino — disse a técnica Tatiele Silveira, que comandou as avaliações.

Gerente de futebol feminino do Inter, a ex-jogadora Duda Luizelli comemorou a grande adesão à seletiva:

— É um marco para o Inter e paro o futebol feminino. Essa peneira significa que o futebol feminino é uma realidade no Brasil. Basta ter o apoio de um clube do tamanho do Inter para fazer do futebol feminino um produto atrativo.

