Que time é esse? Inter é 100% na Copa do Brasil e na Primeira Liga, mas naufraga no Gauchão

Crise de identidade

Que Inter é esse?

Um time com dupla personalidade, que tem 100% de aproveitamento na Primeira Liga, 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, mas que, no Campeonato Gaúcho, encontra grande dificuldade para se manter entre os oito classificados às quartas de final, que atualmente ocupa a nona colocação, que soma uma vitória em sete partidas, que faz a sua pior campanha desde 2005 e que tem um aproveitamento sofrível: 33,3%.

A derrota para o Juventude, mascarada pelo erro do árbitro Diego Real, que marcou um pênalti inexistente do lateral Junio, fez com que o Inter saísse da zona de classificação. O resultado deixou o clube com a segunda pior arrancada da história no Estadual.

É pior que o começo de 2007 (quando somou oito pontos em sete jogos), quando o Inter com a ressaca do Mundial acabou se desinteressando do Gauchão e terminando o campeonato na sétima colocação (a sua pior classificação na história), mas superior ao de 2005. Curiosamente, o time de Muricy Ramalho, o embrião do Inter campeão da Libertadores e do Mundial, teve uma arrancada miserável em 2005, obtendo apenas quatro pontos em 21 disputados, mas se recuperou na sequência do torneio e acabou conquistando o tetracampeonato estadual.

— É preciso ser frio para analisar o Inter neste momento. A queda para a segunda divisão foi algo pesado. Mudaram os dirigentes, a comissão técnica, alguns jogadores, a filosofia de trabalho. O clube está começando do zero. E ainda haverá momentos ruins — analisa Muricy Ramalho. — É preciso dar tempo aos jogadores e ao Zago. O time necessita ter uma identidade e uma formação ideal — acrescenta o ex-treinador colorado.

Muricy lembra que o time de 2005 demorou a engrenar porque foi recebendo reforços ao longo do campeonato, como Jorge Wagner.

— Em 2005, o grupo foi sendo reformulado ao longo do Gauchão. E não tínhamos dinheiro para nada. Fomos buscando jogadores e, com o tempo, o time foi se ajustando. É normal esta oscilação em começo de ano. Naquela época, também tínhamos dois, três jogadores acima da média. Agora, é preciso resolver no coletivo — comenta Muricy.

Dos 36 jogadores do atual elenco colorado, 15 são caras novas. Não participaram do rebaixamento de 2016. Uma reformulação de 41,6% — quase metade do grupo. Para o comentarista do canal Sportv, o gaúcho Sérgio Xavier Filho, as "duas caras" do Inter em 2017 têm um fundo de perturbação gerado pelo Campeonato Brasileiro:

— Me parece que há algo errado. Um trauma de 2016. O Inter se livrou de vários jogadores e contratou razoavelmente bem. Uendel é bom jogador, Charles pintou bem. D'Alessandro está jogando acima da média. Surgiu Brenner. Mas, se o Inter não faz um gol cedo, ou não sai ganhando uma partida, lá vem o trauma e o time trava. parece carregar um fardo do ano passado.

Xavier entende ainda que o real Inter é o do Gauchão, uma vez que os adversários na Primeira Liga e da na Copa do Brasil não ofereceram resistência.

— A Primeira Liga virou algo como os jogos abertos do colégio. Ninguém dá a menor bola para ela. Até o time B do Inter se impôs contra o time B do Criciúma. Na Copa do Brasil, pegou adversários fracos também. Jogou contra ninguém nestas competições. Mas não acho que já seja o momento de pânico. O Inter ainda está na fase da tentativa e erro. E o Gauchão, para o Inter, talvez não seja tão "engana-bobo" desta vez, pois a exigência da Série B é bem menor que a da Série A — conclui o comentarista.

Com sete pontos ganhos em sete rodadas, o Inter precisará de pelo menos mais duas vitórias e um empate nos quatro jogos que restam (São Paulo, Ypiranga, São José e Cruzeiro) para se classificar. Se quiser ficar entre os quatro primeiros colocados, garantindo a vantagem do mando de campo na partida de volta das quartas de final, precisará vencer os quatro. Para o líder do Gauchão, o técnico do Novo Hamburgo, Beto Campos, o campeonato está mais nivelado nessa temporada e os times do interior ainda levam alguma vantagem até o momento por terem iniciado a preparação antes da Dupla.

— O Inter realmente poderia estar em uma situação melhor no Gauchão, como está na Primeira Liga e na Copa do Brasil. Mas Inter e Grêmio encontraram desta vez adversários mais qualificados e com muitos times interessados em montar equipes a longo prazo, para as Séries B e D. E a partir de agora terá a pressão da tabela, a obrigação dos resultados — argumenta Campos. — Além disso, a dupla Gre-Nal teve pouco tempo para se preparar, se comparada aos times do interior — pondera o treinador do Novo Hamburgo, que está 11 pontos à frente do Inter no Gauchão.

A pior largada do Inter em Gauchões

2005

7 Jogos

4 Pontos

1 Vitória

3 Empates

3 Derrotas

4 Gols Marcados

5 Gols Sofridos

-1 de Saldo

19% de Aproveitamento

Classificação final: campeão





A segunda pior largada do Inter em Gauchões

2017

7 Jogos

7 Pontos

1 Vitória

4 Empates

2 Derrotas

8 Gols Marcados

9 Gols Sofridos

-1 de Saldo

33,3% Aproveitamento

