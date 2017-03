Raio-X da temporada: como foram os oito gols de William Pottker, o novo reforço do Inter

A caminho

O novo reforço do Inter é o goleador do Paulistão. Com oito gols, William Pottker vem sendo o destaque da Ponte Preta que, agora, enfrentará o Santos nas quartas de final do Estadual. O sétimo gol do camisa 9 da Ponte foi também o da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. Pottker arrancou pela direita, invadiu a área e só foi parado pelo ex-gremista Zé Roberto, que o derrubou. Pênalti marcado e Zé Roberto expulso. Pottker correu para a bola e, de canhota, bateu com força, alto no canto esquerdo, sem chances para Fernando Prass.

— Pottker está muito maduro e se tornou um jogador ainda melhor do que foi no ano passado — atesta o comentarista do Sportv no Paulistão Luiz Ademar. — Esse lance contra o Palmeiras mostra isso. Pottker arranca com força pela direita, ninguém consegue pará-lo, e acaba sendo derrubado. E tem jogado muito bem pelos lados — acrescenta Ademar.

Com oito gols em 13 jogos na temporada (sete no Paulistão, um na Copa do Brasil), Pottker vem atuando ao lado de Lucca (ex-atacante do Corinthians), que é o vice-artilheiro do Paulista, com seis gols. Lucca atua mais centralizado, enquanto Pottker inicia a partida aberto pela direita. Em meio aos jogos, eles invertem de posição, confundindo a marcação.

— Pottker tem muita velocidade e, no mano a mano, tem vencido quase todos os marcadores. Aposto que Pottker cairá como uma luva no ataque do Inter. Pelo que vem jogando, ele deverá ser o artilheiro da Série B — afirma Ademar, lembrando que o atacante da Ponte Preta foi o goleador do Brasileirão do ano passado, com 14 gols.

Para o ex-centroavante do Inter Christian, William Pottker tem tudo para formar uma dupla eficiente com Brenner — dono de 11 gols na temporada.

— Brenner é um atacante inteligente, que joga com facilidade pelo meio, enquanto que o Pottker tem velocidade e força para correr pela ponta e fazer a diagonal. Eles formarão uma dupla muito interessante — diz Christian.

William Pottker se apresentará ao Beira-Rio assim que a Ponte Preta encerrar a sua participação no Campeonato Paulista — na Copa do Brasil, a equipe já foi eliminada, mas como ele atuou pela Ponte, não poderá mais reforçar o Inter no torneio.

Como foram os oito gols de William Pottker em 2017:

No Paulistão

1°

Ponte Preta 2x1 Ferroviária

Pottker fez o gol de empate, ao pegar o rebote do goleiro e, da entrada da pequena área, bater de canhota para o gol. Após o jogo, desabafou e reclamou da torcida da Ponte, que o estava criticando pela negociação em andamento com o Corinthians.

2° e 3°

Botafogo-SP 1x2 Ponte Preta

O gol do empate. Artur, ex-Inter, cruza na área e Pottker bate de primeira. O goleiro Neneca defende, a bola volta para Pottker e Neneca defende de novo, a bola volta para Pottker, que entra com bola e tudo, empurrando com o corpo para o gol.

O gol da virada. De pênalti, Pottker bate de canhota, rasteira, no canto direito.

4°

Linense 2x2 Ponte Preta

Após cobrança de escanteio, Pottker domina a bola e bate de direita, com violência, a bola ainda desvia em um zagueiro antes de entrar. Como havia jogado na Linense, o atacante não comemora o gol.

5° Ponte Preta 1x2 Novorizontino

Em cobrança de escanteio, Pottker salta às costas de Diego Sacoman, na pequena área, e marca de cabeça.

6°

Santo André 3x3 Ponte Preta

Pottker aproveita o rebote do goleiro e, na entrada da pequena área, bate de canhota.

7°

Ponte Preta 1x0 Palmeiras

Pottker corre pela direita, invade a área e é derrubado por Zé Roberto. Ele mesmo cobra o pênalti, de canhota, com a bola indo alta, no canto esquerdo de Prass.

Copa do Brasil

Campinense 0x2 Ponte Preta

Mais um de pênalti. Cobrou de canhota, no alto do canto direito.

