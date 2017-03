Reforço do Inter, Felipe Gutiérrez desembarca em Porto Alegre nesta quinta

Na Capital

Mais um reforço do Inter desembarca em Porto Alegre nesta semana. Depois do volante Edenílson, que ainda não foi apresentado oficialmente, chegou a vez do chileno Felipe Gutiérrez. O volante do Betis será cedido por empréstimo de um ano e se apresenta nesta quinta-feira para realizar exames médicos no Beira-Rio.



Pessoas ligadas ao jogador, que está em Santiago, no Chile – a seleção chilena venceu a Venezuela por 3 a 1 na noite desta quarta-feira –, afirmaram que a previsão é que Gutiérrez desembarque no aeroporto Salgado Filho na parte da tarde, o que o Inter não confirma.



No início da semana, o Betis concordou com a proposta feita pelo Inter, de empréstimo por uma temporada com passe fixado em 3 milhões de euros. Apesar do contrato até 2020 com clube espanhol, o volante, que também atua como meia, foi pouco utilizado nesta temporada, disputando apenas 16 partidas.

