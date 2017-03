Roberson elogia estilo de D'Ale: "Levanta o time mesmo quando estamos para baixo"

Capitão em alta

O Gre-Nal já é passado e, a chave colorada, agora, está virada para a Copa do Brasil. Ainda assim o atacante Roberson falou sobre o que restou do clássico de sábado e a importância que uma figura como D'Alessandro tem no grupo, que costuma levantar a equipe:

– O D'Ale tem essa importância no Inter. Ele é nosso capitão, puxa a equipe. Fez isso desde o começo do jogo. É um cara com essa personalidade. levanta o time mesmo quando estamos para baixo – elogia Roberson, para emendar sobre atuação no clássico: – Foi uma atuação na qual o mérito é do Antônio Carlos. Estava me dedicando desde o início da pré-temporada, mas o time ainda não tinha encaixado.



Já projetando o próximo adversário na Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa, Roberson comentou o momento que vive a equipe no campeonato estadual. Mas pediu atenção:

– Sabemos que o Sampaio Corrêa não está em um bom momento no estadual, mas Copa do Brasil é dferente. Estão na terceira fase. Precismaos ter atenção. Temos que nos impor para conseguir um resultado positivo.

O Inter embarca para São Luís, no Maranhão, às 6h desta terça-feira. Faz escala no Rio de Janeiro e chega por volta do meio-dia no Maranhão.



