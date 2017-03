Roberto Melo esbraveja contra a arbitragem: "Está sendo feito todo o possível para o Inter não ser hepta"

Indignado

Veio do vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, a manifestação mais forte do clube sobre a arbitragem de Diego Real na derrota para o Juventude por 1 a 0. Em uma entrevista em que abandonou o tom poderado que costuma pontuar suas manifestações, Melo esbravejou contra a atuação do árbitro e foi além: afirmou que "está sendo feito todo o possível para o Inter não ser heptacampeão".

— Tem uma força muito grande no campeonato para o Inter não ser heptacampeão. Um juiz que, se não estava mal intencionado, não tinha a mínima condição de apitar um jogo. E não é só esse jogo. Em Passo Fundo, tivemos três pênaltis, para se dar um. Contra o Novo Hamburgo, foram dois, e só um apitado — lembrou, antes de completar:

— O que eu não consigo entender, é que o bandeirinha, o quarto árbitro, alertaram que não foi pênalti e ele assumiu a responsabilidade de marcar. Qual é a responsabilidade que ele assume? Por que ele deu pênalti avisado por todos os outros que não foi pênalti? Como eu explico isso para os jogadores? É uma vergonha o que aconteceu aqui hoje, o que vem acontecendo no campeonato. Infelizmente, eu coloco esse campeonato sob suspeição. Está sendo feito todo o possível para o Inter não ser heptacampeão.

Melo fez duras críticas à Federação Gaúcha de Futebol por ter escalado Real para o jogo. Juventude x Inter foi apenas o segundo jogo conduzido pelo juiz na temporada, já que sua reprovação no primeiro teste físico do ano atrasou sua estreia no campeonato.

— Gostaria de saber qual a atitude da FGF. Colocar um juiz que apitou a primeira partida dia 5 de março. Qual o interesse da federação de botar esse árbitro? Eu acho que a federação vem sofrendo uma pressão muito grande, sofrendo muitas críticas por parte de outros clubes e elas estão surtindo efeito. Evitei reclamar em outros jogos, mas não vamos mais aceitar passivamente o que está acontecendo.

O dirigente ainda destacou que irá conversar com o presidente Marcelo Medeiros e com o departamente jurídico para estudar eventuais ações do clube para evitar novos prejuízos.

— Nós vamos conversar com o presidente e com o departamento jurídico porque não vamos aceitar que o Inter continue sofrendo esse prejuízo. Desde o início de ano estamos sentindo que tudo está sendo feito para que o Inter não seja heptacampeão — concluiu.

