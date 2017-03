Rodrigo Oliveira: mais um jovem cai nas graças de Zago e deve ganhar sequência no time do Inter

Encantou

O lateral-esquerdo Iago, 19 anos, tem tudo para ser o próximo jovem do elenco colorado a aparecer com frequência na equipe titular. O jogador foi a grande surpresa na escalação na vitória por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta, pela Copa do Brasil. E o seu rendimento agradou bastante ao técnico Antônio Carlos Zago.

— Ele deu mostras de que o Inter está ganhando um novo jogador. É um jogador interessante e rápido — definiu o treinador.

Leia mais:

Antônio Carlos explica como será o aproveitamento de William no Inter

Zago elogia veia goleadora de Brenner: "É um matador"

Jogadores valorizam entrosamento colorado após vitória na Copa do Brasil



Como Carlinhos, o titular da função, está lesionado e vai parar por cerca de um mês, Iago deve ganhar uma sequência de jogos na equipe.

A outra alternativa seria reconduzir o lateral Uendel à sua função de origem. No entanto, esta é uma hipótese improvável, já que a presença do ex-jogador do Corinthians no meio-campo é algo já consolidado no esquema de Antônio Carlos, com bons resultados.

Desde que Uendel foi posicionado no meio, à esquerda de Rodrigo Dourado, na vitória por 4 a 1 sobre o Oeste, o rendimento do Internacional melhorou significativamente. Esta estratégia foi repetida na vitória sobre o Brasil, no empate no Gre-Nal e também na vitória sobre o Sampaio Corrêa, jogos onde o desempenho colorado foi considerado muito satisfatório.

Assim, o caminho está livre para Iago mostrar ainda mais das suas credenciais.

*BLOG GRE-NAL