Saiba por que o Inter não inscreveu o jovem Iago no Gauchão

Lista do Estadual

O jovem lateral do Inter Iago não pôde atuar na derrota para o Juventude, por 1 a 0, pois não está inscrito no Gauchão. A decisão de deixá-lo fora da relação foi uma opção da direção colorada. Como o clube só pode fazer mais uma alteração na lista de atletas, a ideia é guardar a vaga para uma eventual contratação.

Todas as equipes já enviaram a lista de 32 jogadores no início da competição, com a possibilidade de fazer até três alterações até o dia 31 de março.O Inter já inscreveu o lateral William no lugar do lateral Artur (emprestado para Ponte Preta) e, até o final da semana, vai colocar o zagueiro Victor Cuesta na vaga do volante Fernando Bob ou na do atacante Aylon (emprestados para Ponte Preta e ao Goiás, respectivamente).

Leia mais:

Zé Victor Castiel: "Sou contra a um time reserva nesta quarta-feira"

Jô diz que passagem pelo Inter foi "pior momento" da sua vida

Novelletto sobre punição a Diego Real: "Chamei a responsabilidade"

Com isso, o técnico Antônio Carlos Zago terá apenas 31 jogadores aptos para atuar — e sobrará ainda uma vaga para um novo atleta. Esta lacuna deve ser preenchida por um nova contratação que ainda não foi anunciada. Se a Ponte Preta for eliminada na primeira fase do Paulistão (que termina no dia 29 de março), é possível, inclusive, que o atacante William Pottker, já acertado com o Inter, seja inscrito.

Caso o clube não consiga efetivar mais uma contratação antes do prazo para alterações na lista, não está descartado que o próprio Iago acabe entrando na relação e participando dos jogos seguintes do Gauchão.

Enquanto não tem Iago, Zago deve utilizar Uendel, ou então improvisar William na lateral-esquerda. As duas alternativas foram usadas contra o Juventude. Titular da função, Carlinhos está lesionado.



Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*RÁDIO GAÚCHA