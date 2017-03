Sampaio Corrêa x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

Inter encara o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Confira detalhes da partida em São Luís, no Maranhão:

8/3, quarta-feira, às 21h45min, no Estádio Castelão, em São Luís (MA)

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 21h.



– RBS TV e FOX Sports 2 anunciam transmissão ao vivo.

SAMPAIO CORRÊA

Jean; Artur, Breno, Alex e Esquerdinha; Valderrama, Daniel Barros (Felipe Costa), Cleitinho e Hiltinho; Henrique e Giovani.

Técnico: Francisco Diá



INTER

Danilo Fernandes; William. Léo Ortiz, Paulão e Iago (Uendel); Rodrigo Dourado, Charles, Uendel (Roberson) e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

Técnico: Antônio Carlos Zago





Jailson Macedo Freitas, auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias (trio baiano)

– Sampaio Corrêa encara o Inter em meio à crise no Estadual. Perdeu no final de semana por 2 a 0 diante do São José e não estão na zona de classificação para a próxima fase. Recentemente, trocaram o treinador e devem, por conta dos últimos resultados, ter menor número de torcedor no estádio.



– O Inter encara o adversário na Copa do Brasil embalado pela boa atuação no Gre-Nal 412. Terá apenas o desfalque de Carlinhos, que teve confirmada uma lesão e para por cerca de um mês. D'Alessandro, que cumprirá suspensão na próxima rodada do Gauchão, é reforço de Zago para esta quarta.



Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES

E-mailGoogle+TwitterFacebook