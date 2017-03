São José x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

São José x Inter se enfrentam pela décima rodada do Gauchão. O time de Antônio Carlos Zago busca encaminhar a classificação para a próxima fase da competição. Veja detalhes sobre o partida no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo:

26/4 – 16h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 15h.



– RBS TV e Premiere anunciam transmissão.

– Para a torcida do São José: arquibancada geral R$ 40, arquibancada coberta R$ 50 (Idosos e estudantes têm desconto de 50% e quem for com a camisa do São José tem desconto e paga R$ 10)



– Para a torcida do Inter, o ingresso custa R$ 50

SÃO JOSÉ

Fabio; Alexandre Bindé, Claudinho, Wagner e Dudu Mandai;Alberto, Felipe Guedes, Clayton e Rafinha; Claudio Maradona (Marcio Jonatan) e Paulinho

Técnico: China Balbino

INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Anselmo, D'Alessandro e Roberson (Valdívia); Nico López e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago



Roger Goulart, auxiliado por Lúcio Flor e André Bitencourt

– O São José entra em campo embalado pelo 3 a 1 aplicado sobre o São Paul0-RG na última quarta-feira e a sexta colocação, com 13 pontos. O jogo deveria ser no Passo D'Areia, mas por conta da falta de PPCI (Plano de Proteção e Prevenção contra Incêndio), a partida acontecerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.



– Zago terá um desfalque importante na busca pela classificação à próxima fase do Gauchão. Rodrigo Dourado está suspenso – ele levou o terceiro cartão amarelo –, e o time deve ter Anselmo e Charles no meio-campo.



* ZHESPORTES