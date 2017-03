São Paulo-RG quer fazer "jogo de excelência" contra o Inter  

Em busca da perfeição

Uma arrancada com goleada por 3 a 0 sobre o Passo Fundo, na primeira rodada do Gauchão, atraiu holofotes para o São Paulo-RG. Uma seca de vitórias por cinco rodadas, porém, arrefeceu toda a expectativa criada no clube rio-grandino. Pior: criou uma instabilidade capaz de colocar em dúvida o trabalho de Gilson Maciel, que passou a ser contestado por torcedores.

Houve quem pedisse a saída do técnico, que neste sábado comandará a equipe contra o Inter. Mas, segundo o próprio profissional, "houve convicção da diretoria".

Passadas sete rodadas do Estadual, o São Paulo-RG é oitavo colocado. Após flertar com a zona de rebaixamento, agora a equipe tenta inserir-se de vez na briga pela classificação. Mas o jogo de sábado pede pés no chão. Com um ponto a menos do que os rio-grandinos, o Inter chega à partida na condição de concorrente direto do São Paulo-RG. Por isso, Gilson Maciel alerta:

— Temos de fazer um jogo de excelência. Erro muito pequeno e time atento todo tempo. Mas, ao mesmo tempo que equilibrado, marcando, tem que assustar, atacar o adversário. Não adianta fazer marcação baixa e só marcar. Quando tiver a bola, tem que jogar. Sabemos que quem vai propor o jogo é o Inter, mas tem que jogar quando tiver a posse de bola.

E, nisso, Fidélis pode ser peça-chave. Com quatro gols, o volante é um dos vice-artilheiros do campeonato e digno de elogios do treinador.

— É um jogador moderno, que marca forte e chega na frente. É um elemento surpresa, e trabalhamos dessa maneira. Junto com os demais, tem feito bons jogos. Já conhecíamos, jogou no Caxias, e tem ajudado bastante.



