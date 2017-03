STJD intima Piffero e marca audiência para apresentar ao Inter documentos do caso Victor Ramos

Antes do TAS

O STJD anunciou nesta sexta-feira que intimou o ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e o atual vice jurídico Gustavo Juchem a prestar esclarecimentos sobre a suposta falsificação de e-mails juntados como provas na denúncia contra a escalação de Victor Ramos, do Vitória.

Na audiência, agendada para quinta-feira que vem, também será permitido ao clube o acesso à documentação juntada até agora no inquérito sobre o caso. Quem assina a solicitação é o auditor do pleno do tribunal, Mauro Marcelo de Lima e Silva.

Se por um lado a ação pressiona dirigentes a falar sobre o assunto junto ao STJD, por outro, a liberação dos documentos atende a uma demanda do Inter, que alegava estar alheio ao processo.

Este capítulo deve ser o último no Brasil antes da apreciação pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), na Suíça. O órgão marcou para 4 de abril o julgamento do caso. O Inter alega que o Vitória inscreveu e usou irregularmente o zagueiro Victor Ramos, que veio do futebol mexicano para o brasileiro sem passar pelas tramitações internacionais. Vitória e CBF, entretanto, alegam que a transação foi legal.