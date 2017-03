Taiberson promete comemorar gol, caso marque contra o Inter 

Lei do ex?

Com a queda do "acordo de cavalheiros", desde 2015, qualquer jogador emprestado por outro clube pode enfrentar o dono de seus direitos. Taiberson, cedido pelo Inter ao Juventude enfrentará o seu clube pela primeira vez desde que passou a ser repassado a outras equipes – no ano passado, esteve na Ponte Preta e no Náutico.

Nesse domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, o atacante será titular contra o time de Antônio Carlos Zago. Ainda não marcou gol pela nova equipe e, se fizer contra o Inter, irá comemorar.

— Vou comemorar com certeza. O gol é um momento que a gente espera muito, é um momento de felicidade. Tenho muito respeito pela equipe do Internacional, mas comemorar um gol é uma coisa inevitável neste momento – prometeu Taiberson.

