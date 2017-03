Valdívia revela conversa com Nico López e sugere: "Quem sabe se doar um pouquinho mais nos treinos"

Papo Pika

Valdívia nem tem garantida sua condição de titular do Inter atualmente. Mas, em entrevista coletiva, o jogador mostrou sua importância no grupo colorado. Nesta terça-feira, o meia não só pediu apoio da torcida ao técnico Antônio Carlos Zago, que foi contestado por parte da torcida no jogo contra o São José, como também afirmou ter conversado com Nico López, a fim de tranquilizar o uruguaio, reserva diante do Zequinha.



— Falei (para Nico) que já aconteceu comigo de a torcida esperar eu jogar e não jogar. Mas, faz parte do futebol. Quem sabe se doar um pouquinho mais nos treinamentos, como eu e todos (ajude o uruguaio a recuperar espaço). No intervalo, ele não quis ir ali (para a roda de bobinho), mas não era obrigado a ir. No aquecimento, ele estava tranquilamente — minimizou Valdívia.



O apoio de Valdívia a Zago não veio em uma conversa com o treinador. Mas em um discurso direcionado à torcida:



— Acho que quando estiver ganhando tem que apoiar, ajudar treinador e jogadores. Tem que ter um pouco mais de paciência, deixar para vaiar ou xingar quando tiver perdendo, que isso é normal no futebol.



Os conselhos de Valdívia surgem em um momento de mais maturidade do jogador. Segundo o meia, dois fatos colaboraram nesse processo de crescimento profissional e pessoal.



— (A lesão) fez que eu amadurecesse muito. E agora eu sou "poko pai" (a expressão é uma marca do jogador para ressaltar determinado fato), então hoje eu sei o que é o amor de verdade, estou muito amadurecido. Hoje, eu pouco brinco nas redes sociais, hoje vejo que isso não é tudo. Antes, sempre gostei de brincadeiras. Mas quando as coisas não dão certo no campo, aí você evita. Quando voltar à normalidade, eu vou fazer de novo porque a vida é alegria — disse.

Uma das formas de recuperar a alegria plena no próprio futebol, Valdívia apontou:



— Quando não estou fazendo gol, o pessoal fala que falta força, então estou me dedicando. E a questão de ir para cima (da marcação), quando você domina, vê zagueiro e lateral e não vê companheiro na frente, para vocês passar pelos dois é mais difícil. Então às vezes tem que tocar para trás para não perder a posse de bola e deixar o time respirar um pouco. Tem momento no jogo que você vai para cima, e sempre que fui me pararam com falta. Então é questão de momento de jogo, nós sabemos o que tem que fazer.



