Veranópolis e São Paulo-RG empatam, e Inter garante classificação às quartas do Gauchão

Veranópolis e São Paulo-RG ficaram no 1 a 1, no Antônio David Farina, pela 10ª rodada do Gauchão. Com o empate, os donos da casa passaram a ocupar o quinto lugar, enquanto os rio-grandinos, a nona posição. Por sua vez, o Inter comemorou o resultado porque, assim, garantiu a classificação antecipada às quartas de final — no momento é sexto lugar com 14 pontos.



Jonatan Lima, aos seis minutos do primeiro tempo, fez 1 a 0 para o VEC. Onze minutos depois, Leomir empatou.

Agora, o São Paulo-RG depende apenas de si para permanecer na elite do futebol gaúcho. Como tem nove pontos, um a mais do que o Ypiranga, jogará precisando apenas vencer o Grêmio, na quarta, no Aldo Dapuzzo, para não ter mais com o que se preocupar.



Na próxima rodada, quarta, o Veranópolis irá enfrentar o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.

Situação do Inter



O Inter classificou antecipadamente porque, com o empate, o São Paulo-RG não pode mais ultrapassar o Colorado, embora ainda possa classificar. Sexto colocado, o Inter pode, ao fim da primeira fase, cair no máximo para oitavo, já que São José e Juventude, que vêm logo atrás do time de Zago, duelam na última rodada.



