Victor Cuesta deverá estrear pelo Inter diante do São Paulo-RG

Com Paulão e Charles suspensos para o jogo de sábado, contra o São Paulo-RG, no Beira-Rio, é possível que o argentino Victor Cuesta faça a sua estreia. Para isso, precisa ter a inscrição publicada no Boletim Interno Diário (BID) da CBF.

Depois de enfrentar o São Paulo, o Inter ainda terá pela frente Ypiranga e São José (ambos fora de casa), finalizando a etapa de classificação em casa, contra o Cruzeiro.

