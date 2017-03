Victor Cuesta é apresentado ao Inter e pede para jogar com a camisa 15, o seu número na seleção argentina

Vestiu a camisa

Antes de ser oficialmente apresentado como o novo zagueiro do Inter, o argentino Victor Cuesta, 28 anos, participou de seu primeiro treino com a equipe. Depois, recebeu a camisa do clube das mãos de duas associadas no CT Parque Gigante, e concedeu a sua primeira entrevista coletiva no clube.

– Trata-se de um jogador competitivo e com perfil de liderança. Ele se encaixa em tudo aquilo que queremos. Não foi uma negociação muito fácil – anunciou o vice de futebol Roberto Melo, para em seguida apresentar o zagueiro argentino.

– Estou muito feliz por receber essa oportunidade no clube e por poder participar desse projeto – disse Cuesta – Gosto de sair jogando e vou fazer aquilo que o treinador me pedir. Sei que o Inter teve zagueiros de muita história. Quero fazer a minha história aqui – acrescentou o defensor.

Cuesta escolheu vestir a camisa 15, vaga no time do Inter na temporada de 2017. O número é o mesmo que o jogador usava na seleção argentina.

Ainda sem condições legais de jogo, ele não viajará com a delegação para São Luís, onde na quarta-feira o Inter enfrentará o Sampaio Corrêa, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. No domingo, diante do Juventude, em Caxias do Sul, é possível que o canhoto Cuesta embarque com a delegação, caso o seu nome seja publicado no BID até a tarde de sexta-feira.

– Os jogadores me receberam da melhor maneira. Tenho muita gana de participar (do projeto do clube). Andrés (D'Alessandro) me comentou que o grupo é muito bom. Acompanhei o Gre-Nal. Os clássicos são muito parecidos – comentou Cuesta.

A direção pagará US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do defensor. Por exigência do clube argentino, dividirá o valor acertado em quatro parcelas até agosto de 2018 e terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado — pagando mais US$ 2 milhões.



Agora, o Inter corre para que o nome do zagueiro seja publicado no Boletim Informativo da CBF e possa, enfim, reforçar a zaga colorada no Gauchão, Copa do Brasil e Primeira Liga.



