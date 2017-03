Victor Cuesta tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Inter nesta quarta

Está apto

Victor Cuesta enfim pode estrear com a camisa do Inter. O zagueiro argentino teve publicado na manhã desta terça-feira o nome no Boletim Informativo Diário da CBF e agora tem condição de atuar pelo nome clube.



A apresentação do jogador aconteceu no dia 6 deste mês e, desde então, ele vem treinando com o grupo. O problema teria acontecido por conta da pendência da documentação, o que impedia o Inter de encaminhar a inscrição via CBF.



O zagueiro deve estar em campo nesta quarta-feira, quando a equipe de Antônio Carlos Zago enfrenta o Ypiranga pela nona rodada do Gauchão. A partida também vale a Recopa Gaúcha. Ainda que não seja titular, Cuesta pode ganhar oportunidade para ganhar ritmo de jogo na segunda etapa.



