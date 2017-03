VÍDEO: a caminho do vestiário, D'Alessandro vibra após o 2 a 2 no Gre-Nal

Comemoração

D'Alessandro deixou evidente sua satisfação com o desempenho do Inter no Gre-Nal. Logo após o jogo, foi até o local mais próximo da torcida colorada na Arena e levantou os braços em sinal de comemoração. A celebração não parou por aí.

No vídeo acima, o meia conversa em tom amistoso com o centroavante Barrios — os dois, inclusive, combinaram de marcar um churrasco. Depois de falar com o rival, dirigiu-se ao vestiário do Inter, não sem antes dar mais uma demonstração de sua alegria com a atuação.

D'Alessandro gritou e cerrou os punhos para mais uma vez comemorar o 2 a 2 na Arena.

