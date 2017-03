VÍDEO: D'Ale recebe recado de Taison e Alex e se emociona com homenagens do Inter

350 jogos

O jogo 350 completado pelo capitão D'Alessandro veio cheio de homenagens e uma importante vitória em campo sobre o São Paulo, que devolveu o time à zona de classificação no Gauchão. Após a partida no Beira-Rio, o camisa 10 recebeu o carinho dos ex-companheiros Taison, hoje na Ucrânia, e Alex, sem clube após a saída do Inter.



Ao ouvir "sou teu fã e você é meu ídolo" de Taison, D'Ale se emocionou e disse que ainda espera jogar com o companheiro, assim como aconteceu de 2008 a 2010:



– É um cara muito humilde, sensacional. A gente dormia junto, mas em cama separada (risos). Tento ajudar da melhor maneira possível, dar conselhos. Ele se apoiou muito em mim. Fez uma carreira boa, história bonita. Eu torço para voltar a jogar com ele aqui, no clube – disse, para completar sobre Alex: – É um cara que me ajudou muito quando cheguei aqui. A gente continua ter um relacionamento muito bom, um cara que infelizmente não merecia o que aconteceu no ano passado.



D'Ale ainda demostrou "não acreditar" em toda a sua história no Inter, que contabiliza 11 títulos e 78 gols marcados. Acredita que se dará conta mesmo quando se aposentar:



– É muita coisa, mexe. É difícil, quando eu paro para pensar, e a gente vai lá atrás, em 2008, na minha chegada. Sonhava em fazer alguma coisa boa para o clube que me contratou. E paro para pensar quando chego em casa e não acredito. Futebol me deu muito mais do que eu imaginava, o Inter é muito importante na minha vida, na minha carreira. Vou ter consciência quando eu me afastar, e parar para pensar no que a gente fez – finalizou.



