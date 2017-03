Volante Charles estende contrato com o Inter até 2020

Novo acordo

O Inter estendeu o contrato do jovem volante Charles até o final de 2020. O novo acordo foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo anterior era válido até 2019.

Charles completa 21 anos em junho, e sua renovação era uma prioridade. Ele estreou no time profissional neste ano e tem sido um dos destaques na nova equipe de Antônio Carlos Zago. Ele já apareceu em seis partidas na temporada.

A direção colorada ainda trabalha na renovação do zagueiro Léo Ortiz. O defensor tem contrato apenas até o fim da temporada e ainda não houve acordo entre a direção, o zagueiro e o seu empresário, o ex-volante colorado Magrão.

Mesmo a ampliação do contrato não garante a permanência dos jogadores até o final do vínculo. Vide o "Caso William", que força uma negociação para deixar o Beira-Rio. O lateral-direito, que tem contrato até maio de 2018, manifestou o desejo de trocar o Inter pelo Wolfsburg, em janeiro. E afirmou não ter mais o desejo de defender o clube. Como a direção não aceitou vendê-lo por 3 milhões de euros – e como William não queria mais jogar pelo Inter –, acabou afastado do elenco principal.

Agora, reintegrado ao grupo de Zago, fez um acordo com o Inter para ser vendido no meio do ano aos alemães, possivelmente por um valor um pouco maior, na casa dos 4,5 milhões de euros.

