Ypiranga x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

O Inter enfrenta o Ypiranga pela nona rodada do Gauchão. Saiba detalhes sobre a partida no Colosso da Lagoa, em Erechim, que também valerá o título de campeão da Recopa Gaúcha:

quarta-feira, 22/3 – 19h30min, no Colosso da Lagoa, em Erechim

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 18h50min (entre 19h e 20h, apenas por aplicativos móveis e pelo site).



– Premiere anuncia transmissão ao vivo.

YPIRANGA

Carlão; Marcio, Negretti, Wagner, Gabriel Araújo; Tairone, Araújo, Eder, Kaio; Maycon, Talles Cunha.

Técnico: Macuglia



INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz (Cuesta), Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles e D'Alessandro; Nico López, Brenner e Valdívia (Roberson)

Técnico: Antônio Carlos Zago



Anderson Daronco, auxiliado por Fabrício Lima Baseggio e Mateus Olivério Rocha



– O Inter encara a partida com o Ypiranga como fundamental para seguir na briga pela classificação à próxima fase do Gauchão. Precisa de uma vitória e não contará com Carlos, desfalque no treino desta terça-feira. Roberson e Valdívia disputam vaga.



– O Ypiranga recebe o Inter embalado por uma vitória, com direito a virada, importante sobre o líder do Novo Hamburgo. O time de Erechim é 11º colocado na tabela, com apenas sete pontos. Também precisa de vitória para manter-se vivo na elite da competição.

Histórico de Inter x Ypiranga:



37 jogos

24 vitórias do Inter (63 gols)

7 vitórias do Ypiranga (23 gols)

6 empates



