Ypiranga x Inter valerá título da Recopa Gaúcha

Terá taça

Goleiro Alisson comandou a conquista do Gauchão em 2016

Goleiro Alisson comandou a conquista do Gauchão em 2016 Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

A partida de Ypiranga x Inter na próxima quarta-feira, válida pela nona rodada do Gauchão, valerá o título da Recopa Gaúcha. Isso porque a competição é decidida pelo campeão do Gauchão em 2016 e o campeão da Super Copa Gaúcha, ambos conquistados pelo Inter.

De acordo com a Federação Gaúcha de Futebol, o Ypiranga adquiriu o direito de disputar a Recopa por ter sido vice-campeão da Super Copa Gaúcha.



O jogo está marcado para às 19h30min, no Colosso da Lagoa. Mirando a classificação para a próxima fase, o time de Antônio Carlos Zago precisa de uma vitória. Hoje, o Inter está na sétima posição, com 10 pontos, enquanto a equipe de Erechim, figura na décima colocação, com sete pontos.



