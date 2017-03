Zago confirma Cuesta na zaga e Uendel na lateral esquerda: "Não penso em improvisar mais"

Definição

O treino do Inter na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante não indicou o time que enfrenta o São José no domingo pelo Campeonato Gaúcho, mas o técnico Antônio Carlos Zago, em entrevista coletiva após a atividade, confirmou que o time terá Cuesta na zaga e Uendel na lateral esquerda.



– Contra o Juventude, eu tinha improvisado o William na lateral e, na última partida, improvisei o Cuesta. Não deu certo e eu não gosto de fazer isso. O problema é que estou com falta de opções. Tínhamos uma maneira de jogar com o Carlinhos, mas ele se machucou. Não penso em improvisar mais – disse o treinador colorado.

Leia mais:

Inter vai à Espanha em busca de um novo volante para Zago

Inter tem 71% de chances de classificação no Gauchão

Leonardo Oliveira: a confusão que tirou São José x Inter do Passo D'Areia

No gramado do CT Parque Gigante, os jogadores que atuaram durante os 90 minutos no jogo de quarta fizeram atividades físicas, enquanto o técnico comandava um trabalho tático com os demais atletas.

Jogadores que atuaram 90 minutos contra o Ypiranga correram em torno do gramado Foto: Leonardo Acosta / Rádio Gaúcha

A principal novidade da manhã foi a presença de Eduardo Sasha no gramado do CT. O atacante correu ao redor do campo e realizou trabalhos específicos da recuperação de cirurgia no tornozelo direito. Sasha foi operado no início de janeiro e tem retorno previsto para o mês de maio.

Para o jogo de domingo no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o desfalque do time será Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zago já adiantou que a dupla de volantes será formada por Charles e Anselmo. Com Uendel de volta à posição de origem, Valdívia e Roberson disputam uma posição no meio.



A projeção para esta partida é que uma vitória seria suficiente para garantir a classificação à próxima fase. Os seis pontos nos dois jogos que faltam, no entanto, poderiam colocar o Inter entre os quatro primeiros. E essa é conta que Zago tem feito:



– Pelos resultados de ontem (quinta), uma vitória nos coloca dentro dos oito que vão classificar para a próxima fase. Mas o mais importante seria se conquistássemos os próximos seis pontos que vamos disputar, aumentando a chance de estar entre os quatro primeiros colocados – finalizou o treinador.

*RÁDIO GAÚCHA