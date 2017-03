Zago confirma Roberson na vaga de D'Alessandro e elogia Nico: "Está na frente dos outros"

Sem mistério

Zago reencontrará o Juventude, seu ex-clube, neste domingo. Até lá, porém, há um longo caminho para o técnico do Inter. Na quinta, já precisou encarar uma longa viagem com a delegação que esteve no Maranhão e, nesta sexta, fez trabalhos visando o confronto no Alfredo Jaconi.



Após a atividade, o treinador tirou uma dúvida da imprensa: respondeu quem irá ingressar na vaga de D'Alessandro, que está suspenso para a partida do fim de semana.



— O substituto será o Roberson. Já tinha atuado naquela posição e quanto a isso não tem nenhum mistério — falou, evitando, porém, dizer se William será improvisado na lateral esquerda.

Foto: Camila Domingues / Especial

Zago também falou de outros jogadores. Por exemplo, sobre o zagueiro argentino Victor Cuesta. Segundo o técnico, o atleta vinha apenas treinando em seu país e, por conta disso, "precisa certo tempo para se ambientar como todos os estrangeiros".



Um gringo, porém, já parece ambientado ao Beira-Rio. Nico López, destaque dos últimos jogos do Inter, vem ganhando pontos com o treinador.



— Eu venho procurando colocar em campo os jogadores em melhores condições, que vêm rendendo mais. Procuro ser o mais correto possível. O Nico entrou bem nos jogos que o Carlos começou como titular e cresceu. É um jogador que nós estávamos preparando, tivemos cuidado especial desde o começo do ano. É diferenciado — comentou, para emendar:



— Hoje, podemos dizer que é o jogador que está na frente dos outros.

