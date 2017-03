Zago critica árbitro Diego Real: "Não sabe trabalhar em equipe"

Descontente

Antônio Carlos Zago não se estendeu nas críticas ao árbitro Diego Real, que assinalou um pênalti inexistente nos minutos finais da partida para o Juventude. O técnico do Inter, porém, pouco afeito a análises de arbitragem após os jogos, não evitou o tema:



— A única coisa a dizer é que os auxiliares disseram que não foi pênalti e ele assumiu a responsabilidade. Mal posicionado, foi reprovado fisicamente no começo do campeonato, fez apenas a segunda partida no ano, não se encontra bem e não sei porque foi escalado em um jogo tão importante como esse. Não sabe trabalhar em equipe. Todos pregam para os auxiliares ajudarem, mas não sabe trabalhar em equipe.



Ao falar sobre o jogo, Zago reconheceu o maior volume de jogo do Juventude no primeiro tempo, quando William atuou no meio-campo e Uendel ficou posicionado na lateral esquerda. O panorama da partida mudou, segundo o treinador, na etapa final:



— No segundo tempo acertamos mais o posicionamento. Não erramos passes. Perdemos um jogador (Charles), não sei se era para expulsão direta, e com um a menos os jogadores tiveram uma atitude a mais e se desdobraram para suprir a falta de um companheiro. Tivemos três, quatro chances de gols, mas não concretizamos — afirmou.



Com a derrota, o Inter é neste momento o nono colocado do Campeonato Gaúcho. Zago mostrou convicção na classificação da equipe, apesar da desagradável posição colorada.



— A prioridade é o Gauchão. A Série B vem depois. Não podemos trabalhar com hipéteses. Não acabou ainda, faltam quatro rodadas e no final vamos conseguir a classificação. Chateado pelo que aconteceu, mas vamos lutar até o fim para conseguir a classificação.

