Zago destaca "personalidade" de Ortiz após erro e cobrança de pênalti: "Foi bem lapidado pelo pai"

Antônio Carlos Zago minimizou o erro de Ortiz, que culminou no gol do Ypiranga ainda no primeiro tempo. Deixou claro que não passou de uma falha de comunicação entre o zagueiro com Danilo Fernandes, em que Talles Cunha ficou com o gol aberto para abrir o placar no Colosso da Lagoa, em Erechim. E destacou a personalidade do jogador de 21 anos para ser um dos batedores dos pênaltis que deu ao Inter o título de bicampeão da Recopa Gaúcha:

– Ortiz é o menino que eu mais procuro conversar porque é zagueiro. Aquilo que aconteceu ali, já aconteceu comigo e com muita gente. Às vezes, eu fico p** da vida com erro de passe, posicionamento. Mas ali foi falta de comunicação. É um jogador veloz, tem personalidade, bem lapidado pelo pai, que foi um grande jogador. Fico contente pela personalidade e o caráter que está desenvolvendo – disse o treinador colorado após o 1 a 1.



Zago ainda falou sobre a estreia de Victor Cuesta, que jogou de maneira improvisada na lateral esquerda e não deu a resposta que o treinador esperava. Indicou que, apesar de não gostar de colocar o jogador em posição fora de sua origem, não teve escolha por conta da lesão de Carlos. O atacante sofreu uma fratura na mão e passou por cirurgia.



– Com a fratura do Carlos, tivemos que mudar algumas coisas. Sempre deixei claro que não gosto de improvisar. Tive que fazer isso hoje e, no primeiro tempo, vi que estávamos estáticos, acabamos fazendo umas mudanças. Victor é um zagueiro, não é lateral esquerdo, apesar de ter jogado ali – finalizou o treinador.



O Inter é sétimo colocado com 11 pontos. Volta a campo no domingo, diante do São José, no Estádio do Vale.



