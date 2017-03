Zago elogia importância de D'Ale no time: "Os mais jovens têm que ver como exemplo"

Após golaço de falta

Antônio Carlos Zago usou a larga vantagem construída no jogo de ida, diante do Sampaio Corrêa, para testar jovens jogadores na goleada por 3 a 0 sobre o time do Maranhão. Mas foi a experiência de D'Alessandro que se destacou em um time desentrosado:



– A importância de D'Ale em campo existe não só pela técnica, mas é nosso capitão. Vai completar 350 jogos pelo Inter, na próxima partida, tem uma história bonita dentro do clube e a gente tem que respeitar. Os mais jovens têm que ver como exemplo – disse o treinador após a classificação à quarta fase da Copa do Brasil.



Entre os testados, Zago tratou como "normal" uma queda de rendimento de Charles, por exemplo, que iniciou a temporada bem e, agora, segundo o técnico, passa por "pressão da torcida, do ano atípico e da direção":



– (Sobre o Charles) É normal ter uma queda de rendimento. É o primeiro ano no profissional. Na base, não tem pressão da torcida, da direção, do ano atípico que vive o Inter. É normal os mais novos terem essa queda – disse, para emendar sobre a confiança no lateral-direito William: – Ele ficou três meses parado, resolvi colocá-lo hoje. É o jogador que a gente vem dando ritmo devagar, é diferenciado, fez um ótimo ano, em 2016, independente de tudo aquilo que aconteceu. E é um jogador que eu confio muito.



Ao término da partida válida pela Copa do Brasil, Zago tratou de projetar o próximo objetivo colorado: a classificação no Gauchão, e indicou que o grupo não está fechado, pode chegar mais reforços.

– Nós estamos devendo no Campeonato Gaúcho, somos nono colocados. Na Primeira Liga, conseguimos nos classificar em primeiro e, na Copa do Brasil, estamos indo avante. Nosso objetivo é conseguir a classificação, é um time que estamos reconstruindo, não temos o plantel fechado ainda.



