Zago elogia veia goleadora de Brenner: "É um matador"

Antônio Carlos Zago usou a palavra contente ao menos três vezes na entrevista coletiva após a goleada por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa. Tem motivos para isso. Nesta quarta, além de encaminhar a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o treinador colorado viu boas atuações, principalmente, no setor ofensivo.

Se D'Alessandro foi o destaque do time pelos ótimos passes e lançamentos, os atacantes Nico López e Brenner mereceram elogios do chefe pela boa movimentação e os gols marcados. Reunida, a dupla balançou a rede adversária três vezes.



— Do Brenner sou suspeito para falar. Até porque trabalhei no Juventude e foram 16 jogos e 13 gols. Média altíssima. Esse ano que está fora da média, tem três (gols) a mais em comparação ao que ele jogou. É um matador, dentro da área é difícil ele errar. Hoje, foi oportunista. Sempre está no lugar certo — disse Zago, que falou esperar o uruguaio — um jogador diferenciado, na sua opinião — crescendo cada vez mais.



Sobre o lateral William e o volante Charles, Zago tranquilizou. Garantiu que os dois, que ficaram no banco de reservas, não perderam espaço no time titular. Foram, apenas, preservados.



— William não vai readquirir ritmo jogando quarta e domingo direto — falou, lembrando do risco de o atleta lesionar-se.



Depois, o técnico falou sobre o jovem volante. Explicou que daria 45 minutos para Charles e, outros 45, para Dourado. O decorrer do confronto, porém, mudou os planos do treinador, que garantiu o atleta no próximo compromisso, contra o Juventude, no domingo.



