Zago espera por Carlinhos para colocar Uendel no meio-campo contra o Cruzeiro

Focado nas quartas de final

A grande indefinição do Inter para a próxima quinta-feira será o retorno do lateral-esquerdo Carlinhos. Há dois dias, o jogador vem treinando com bola, embora ainda esteja sendo observado pelos preparadores físicos. Se ele estiver apto a começar o jogo contra o Cruzeiro, Uendel deverá voltar a atuar no meio-campo, conforme já sinalizou o técnico Antônio Carlos Zago.



A combinação Carlinhos/Uendel no mesmo time é vista como solução para o setor esquerdo da equipe, com atuações de bom nível como no último clássico Gre-Nal. Uendel está otimista para a volta do companheiro e não se mostra nem um pouco incomodado em sair da lateral.

— Depende do Zago — resumiu Uendel, na entrevista após o treino.



Dos dois jogadores, apenas Carlinhos participou do treinamento com bola na manhã desta sexta. Uendel e outros titulares fizeram trabalhos físicos. D¿Alessandro esteve na academia e Paulão ainda não tem um diagnóstico de sua lesão muscular na coxa esquerda, devendo ser desfalque contra o Cruzeiro.



Com grupo dividido em dois times, Antônio Carlos Zago reduziu o gramado e comandou uma movimentação tática em que o mais importante parecia ver a reação de Carlinhos que dividiu bolas, deu arrancadas e até concluiu a gol, demonstrando boa recuperação.



Quem não treinou e ainda está aos cuidados do departamento médico foi o volante Charles que sofreu uma torção no tornozelo direito no jogo contra o São José. Com o tempo que o Inter ganhou para o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o jogador passou a ter maior possibilidade de atuar, conforme o treinador Antônio Carlos Zago. Com Charles à disposição, é possível que Anselmo que hoje deu voltas ao redor do gramado com Rodrigo Dourado, Uendel e Sasha, saia da equipe.



Sem previsão de retorno imediato, o atacante Carlos fez trabalhos como preparador físico Élio Carravetta. Ao seu lado estava o atacante Álisson Farias que retornou do futebol português, já teve seu nome publicado no BID e passou a ser opção para a Copa do Brasil e Série B, embora o clube não descarte de reemprestá-lo.