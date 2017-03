Zago indica Inter com Uendel de volta à lateral e D'Alessandro como volante

Novidades

O Inter enfrentará o São Paulo-RG, neste sábado, com uma equipe repleta de novidades. As principais atrações, indicadas em um trabalho de posicionamento comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago nesta sexta, são a volta de Uendel à lateral-esquerda e também o recuo de D'Alessandro para a primeira linha de meio-campistas, como uma espécie de volante, à esquerda de Rodrigo Dourado.

No trabalho, o zagueiro Ernando e o volante Anselmo foram escolhidos como substitutos de Paulão e Charles, que estão suspensos. Já o lateral William receberá uma nova chance na lateral-direira. O atacante Carlos, de boa atuação contra o Sampaio Corrêa, permanece na equipe ao lado de Nico Lopez e atrás de Brenner.

O zagueiro Victor Cuesta, mesmo que tenha o seu nome publicado no BID até o final desta sexta, ainda não fará a sua estreia com a camiseta colorada.

O time que treinou no gramado suplementar do CT do Parque Gigante teve: Danilo Fernandes; William, Leo Ortiz, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo e D'Alessandro; Nico López, Carlos e Brenner.

Inter e São Paulo se enfrentam neste sábado às 19h, no Beira-Rio, em partida válida pelo Gauchão.

