Zago mantém a Árvore de Natal colorada para buscar a primeira vitória no Interior

Gauchão e Recopa

Ainda em situação de desconforto no Gauchão, onde ocupa a sétima colocação, o Inter voltará ao interior do Estado. Desta vez, para enfrentar o Ypiranga, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Uma vez mais, o técnico Antônio Carlos Zago apostará no esquema 4-3-2-1, a "Árvore de Natal", concebida pelo italiano Carlo Ancelotti no Milan multicampeão a partir da metade de 2000, para iniciar o jogo.

Victor Cuesta, o zagueiro argentino contratado ao Independiente, teve a sua situação regularizada e poderá estrear. O Inter ainda não venceu fora de casa no Estadual. Em quatro partidas, soma três empates e uma derrota: um aproveitamento de apenas 25%. O jogo também vale a quarta edição da Recopa Gaúcha, conquistada pelo Inter no ano passado.



Leia mais:

Vale a primeira taça do ano: Inter e Ypiranga disputam a quarta edição da Recopa Gaúcha

Atacante Carlos é desfalque no Inter contra o Ypiranga

Victor Cuesta tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Inter nesta quarta



Em seus primeiros dias de Inter, Zago chegou a projetar um time à la Chelsea, no 3-4-3. Mas, sem poder contar com as peças necessárias para se encaixar ao modelo, acabou migrando para o 4-3-2-1.

— Não sou preso a esquemas. Olho o que tenho na mão e procuro trabalhar em cima das características dos jogadores — avisou o treinador do Inter, ao iniciar o seu projeto no clube.

Como zagueiro, Antônio Carlos defendeu a Roma até 2002, quando Ancelotti começou a montar o seu Milan. A "Árvore de Natal" consiste em montar um time em forma de pinheiro, quando visto de cima — ou pirâmide —, com uma base maior, com quatro jogadores (os zagueiros e os laterais), que vai afinando, passando para uma menor, com três atletas (os volantes e/ou meias), em seguida com uma camada de dois jogadores (geralmente um meia de velocidade e um atacante de mobilidade) e, finalmente, um homem à frente (um centroavante ou meia-atacante).

— A "Árvore" é um sistema que permite grande consistência defensiva, ocupação da faixa central, além de jogo apoiado e curto com a bola. A sustentação defensiva é criada pela linha de três meio-campistas, todos participam da organização defensiva e ofensiva, com um jogador de destruição, um de qualidade técnica para a transição ofensiva e um "Regista", que é o maestro, o dono do time, quem dita o ritmo do jogo e é responsável pela função do controle e criação — diz Gustavo Fogaça, comentarista e analista de desempenho da Rádio Gaúcha.

Fogaça entende que o Inter ficaria mais equilibrado no 4-3-2-1 seria com a "linha de três" com Rodrigo Dourado (meia destruidor), Uendel (meia de qualidade técnica) e D'Alessandro (Regista).

— Na frente dessa linha, abre-se um mundo de possibilidades para Zago. Ele pode ter um meia de velocidade e um atacante de mobilidade (Valdívia e Nico Lopez), pode ter um meia rompedor e um mais tático (Pottker e Sasha, no futuro), pode ter um centroavante e um meia atacante (Brenner e Roberson). Enfim, fica a critério das estratégias do jogo. Opções não faltam — aponta Fogaça. — Não há vantagem ou desvantagem nas plataformas. Tudo depende das ideias e das estratégias pra cada jogo, da execução do modelo. O elenco do Inter está bem formatado para o 4-3-2-1 e para o 4-2-3-1 — finaliza.

Consagrado pelo Milan e utilizado de forma clássica pela última vez na seleção italiana de 2010, a "Árvore" não chega a encantar a Europa agora. Nenhum dos gigantes a utiliza como sistema principal.

— O segredo desse sistema está no primeiro volante. Ter um cara que saiba marcar e sair para o jogo é essencial, pois será ele quem começará as jogadas de ataque. O Milan, contava com Pirlo. E, a seu lado, Gattuso e Seedorf, que faziam o trabalho sujo e que aliviavam a carga de Pirlo — recorda Léo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN. — Os laterais são peças fundamentais também, uma vez que eles dão a amplitude necessária para evitar que o 4-3-2-1 se afunile e seja facilmente marcado — acrescenta.

O 4-3-2-1 não chega a ser uma novidade no Beira-Rio. Dunga foi o primeiro a implantar o sistema, na temporada 2013 (com Airton, Willians e Fred no meio, D'Alessandro e Forlán logo à frente, e Damião no ataque) — depois com Abel Braga, Diego Aguirre e Argel Fucks, nos anos seguintes.

— Essas nomenclaturas mudam muito, são modernos, mas nenhum deles foge muito do antigo 4-3-3 — entende Guilherme Macuglia, treinador do Ypiranga. — Você recua os ponteiros quando defende, depois, quando ataca, avança eles pelos lados e coloca um jogador na área — acrescenta o adversário do Inter nesta quarta-feira.

Contratado para tentar evitar o rebaixamento do Ypiranga, em substituição a Carlos Moraes, o ex-centroavante do Grêmio Guilherme Macuglia afirma que precisará ousar para tentar bater o Inter, pontuar no Gauchão e conquistar a Recopa:

— Vou no 4-3-3, pois agora temos de ganhar de qualquer jeito, não tem como fugir. Tenho que arriscar.

A "Árvore de Natal" do Milan de Ancelotti:

Dida; Cafu, Nesta, Stam e Maldini; Pirlo, Gattuso e Seedorf; Kaká e Shevchenko; Crespo.

*ZHESPORTES