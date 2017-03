Zago mantém Uendel no meio, e Alemão e Iago serão os laterais contra o Sampaio Corrêa

Mexeu de novo

O técnico Antônio Carlos Zago mexeu uma vez mais no Inter. O time que enfrentará o Sampaio Corrêa, logo mais, pela Copa do Brasil, terá Alemão e Iago como os laterais. Anselmo e Uendel no meio-campo, com Nico López no ataque.

Assim, estão fora da equipe para essa partida o lateral-direito William, o volante Charles e o atacante Carlos – os dois últimos de fraca atuação no Gre-Nal.

A escalação colorada: Danilo Fernandes; Alemão, Léo Ortiz, Paulão e Iago; Rodrigo Dourado, Anselmo, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner

* ZHESPORTES